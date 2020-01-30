Більшість українців (70,6 %) вважають, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг, у тому числі в сфері освіти та медицини, навіть якщо для цього доведеться підвищити податки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

“Більшість населення України (71 %, у 2018 році – 65 %) вважає, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг – освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки”, – відзначають соціологи.

Не згодні з цим твердженням – 21,7 % опитаних (23 % у 2018 році).

Меншість (22,1 %) підтримує протилежну позицію: що потрібно мінімізувати роль держави, зменшуючи податки для людей, які здатні самі платити за освіту, медицину, накопичувати пенсію.

Згідно з даними соціологів, зменшилася кількість тих, хто вважає, що “держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини всім необхідним”: з 44 % в 2018-му до 37,6 % в 2019 році.

Водночас зріс відсоток тих, хто вважає, що “держава повинна забезпечити людям однакові “правила гри” в житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використовує” – з 45 % в 2018-му до 54,3 % в 2019 році.

Крім того, 70,4 % респондентів (77 % у 2018 році) висловили думку, що більшість людей в Україні не зможуть прожити без постійної турботи і опіки з боку держави. Протилежної точки зору дотримуються 19,3 % опитаних (13 % в 2018 році).

Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.