Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 21-25 лютого 2020 року.

Ще 19 % респондентів заявили, що святкувати не будуть.

“77 % опитаних мають намір святкувати 8 березня цього року. 19 % зазначили, що святкувати не будуть. У порівнянні з аналогічним опитуванням 2012 року дещо зросла кількість тих, хто не святкує у цей день. Відносно більше таких респондентів на Заході країни, серед наймолодшої та найстаршої вікових груп”, – зазначається в результатах опитування.

За даними соціологів, серед чоловіків дещо більше респондентів, які мають намір святкувати 8 березня, ніж серед жінок.

Для більшості опитаних (68 %) 8 березня є хорошим приводом “зробити приємне близьким жінкам”. Дещо частіше такий варіант відповіді обирали молодь, жителі Сходу і Півдня.

Ще 11 % опитаних вважають 8 березня звичайним днем (з 2013 року кількість таких респондентів зросла вдвічі). Це найчастіше жителі Заходу.

“Цікаво, що жінки (13 %) поділяють твердження про звичайний день частіше, ніж чоловіки (8 %)”, – уточнили соціологи.

Під час опитування лише 9 % респондентів заявили, що вважають 8 березня “символом боротьби жінок за свої права”. Ще 8 % відгукнулися про нього як про свято з радянського минулого. Останнє твердження було ближче для респондентів старшого віку.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.