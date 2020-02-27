Більшість українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією у вищих ешелонах та розслідуванні резонансних кримінальних справ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що з грудні 2019 роки кількість українців, які не вважають успішною боротьбу влади з корупцією у вищих ешелонах зросла на 7% та склала 83%. Кількість громадян, які бачать успіх в цьому напрямку, за цей час зменшилася з 17 до 12%.

Також збільшилася кількість тих, хто не бачить просування в питанні розслідування резонансних кримінальних справ — з 71 до 80%. Успіх зазначає 11% опитаних, в грудні було 17%.

Опитування було проведено з 21 по 25 лютого 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3 %.