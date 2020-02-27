Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Зазначається, що з грудні 2019 роки кількість українців, які не вважають успішною боротьбу влади з корупцією у вищих ешелонах зросла на 7% та склала 83%. Кількість громадян, які бачать успіх в цьому напрямку, за цей час зменшилася з 17 до 12%.
Також збільшилася кількість тих, хто не бачить просування в питанні розслідування резонансних кримінальних справ — з 71 до 80%. Успіх зазначає 11% опитаних, в грудні було 17%.
Опитування було проведено з 21 по 25 лютого 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3 %.
- Раніше повідомлялося, що українці вважають головними проблемами, які найбільше заважають розвитку країни, корупцію і війну на Донбасі. На третьому місці — “засилля олігархів в економіці”. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.