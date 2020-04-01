Більше 80% українців хвилюються, що в країні настане затяжна економічна криза.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” (I хвиля: 25-27 березня, II хвиля: 28-30 березня).

Так, про боязнь економічної кризи заявили 87 % опитаних (64 % респондентів дуже хвилюються через це, 23 % – “скоріше хвилюються”).

Понад дві третини респондентів (69 %) схвильовані через те, що не зможуть купити необхідні ліки. Ще майже половина (47 %) хвилюються через те, що не зможуть купити необхідних продуктів (52 % – не переймаються цим).

І лише 25 % схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події або поїздки.

Три чверті опитаних (88 %) бояться, що хтось із їхніх близьких захворіє на коронавірус, одночасно про своє власне здоров’я непокоїться менша кількість людей (58%).

Дві третини респондентів заявили, що мали роботу до введення карантину. Серед них 35 % зазначили, що продовжують працювати в звичайному режимі після введення обмежень, 29 % – працюють дистанційно, 32 % – перебувають у відпустці за власним бажанням. Ще 4 % опитаних повідомили, що втратили роботу.

Майже 60 % респондентів відзначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше ніж на місяць. Ще 16 % заявили, що їм вистачить заощаджень на термін до 2-х місяців, 7 % – до 3-х місяців, 6 % – до півроку, 3 % – до року і більше.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 року), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 року). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4 %. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).