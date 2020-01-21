Більшість українців упевнені, що українська мова є важливим атрибутом незалежності нашої країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 81,1 % опитаних заявили, що українська мова – важливий атрибут незалежності України (54,8 % в цьому впевнені безумовно, 26,3 % – “скоріше так”).

Причому так вважають у всіх регіонах України: Західному (95 %), Центральному (86 %), Південному (71 %), Східному (64 %).

Ще 5,7 % респондентів заявили, що не вважають українську мову атрибутом незалежності.

Крім того, більшість громадян (78,6 %) вважають, що в українських ЗМІ принаймні половина контенту повинна бути українською мовою (52,7 % згодні з цим безумовно і ще 25,9 % – “скоріше так”).

Така думка переважає в усіх регіонах: Західному (96 %), Центральному (82 %), Східному (66 %), Південному (63 %).

Загальнонаціональне дослідження було проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.