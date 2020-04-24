Про це повідомив нардеп від “Слуги народу” Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу “1 + 1”.

Він нагадав, що щорічно близько 7 мільйонів українців відвідують церковні храми на Великдень. Але в цьому році, коли через загальнонаціональний карантин богослужіння проводили онлайн, їх подивилися більше українців.

“Зазвичай в храми приходить близько 7 мільйонів осіб. У цей день тільки біля телеекранів національних каналів цей ефір з різних храмів подивилися понад 9 мільйонів осіб”, – сказав Ткаченко.

Також він пояснив, що 9 мільйонів – це кількість глядачів богослужінь по телебаченню. Крім цього, українці стежили за богослужіннями в соціальних мережах і на регіональному телебаченні.

На відео з 12 хвилини

Ткаченко зазначив, що “ті, хто хотіти провести цей день в храмі, власне, його провели, але онлайн”, що дозволило “зберегти життя, здоров’я людей”.