#Букви опублікували зворушливе відео, яке зібрало понад 1,1 млн переглядів.
Вуха кота виявилися щільно затиснуті в банці і сам собі допомогти зняти її кіт не міг.
Незважаючи на те, що дно банки було трохи відкрито, кіт все одно не міг дотягнутися до будь-якої їжі або навіть попити.
Волонтери намагалися всіляко зловити кота, щоб зняти банку, але тварина була дуже лякливою і постійно ховалася.
Тоді рятувальники встановили поруч з укриттям, де ховався кіт, пастку – клітку, в яку поклали ароматний корм.
Коли голодну тварину вдалося відловити, її негайно відвезли до ветеринара і акуратно зняли банку.
Котика помили, нагодували. Його здоров’ю нічого не загрожує.
Безпритульний кіт застряг в консервній банці
Готові до зворушливих історій?
Тоді гляньте, як хитро рятували котика, який застряг в консервній банці і довгий час не міг поїсти 💔
Опубліковано Букви Понеділок, 2 березня 2020 р.
- У 2018 році кіт по кличці Тео з британського міста Реддітч посмертно отримав звання “Кіт року” за порятунок життя своєї господині Шарлотт Діксон.