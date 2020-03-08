В Японії вдалося врятувати безпритульного кота, голову якого затисло в консервній банці, через що він не міг їсти та пити.

#Букви опублікували зворушливе відео, яке зібрало понад 1,1 млн переглядів.

Вуха кота виявилися щільно затиснуті в банці і сам собі допомогти зняти її кіт не міг.

Незважаючи на те, що дно банки було трохи відкрито, кіт все одно не міг дотягнутися до будь-якої їжі або навіть попити.

Волонтери намагалися всіляко зловити кота, щоб зняти банку, але тварина була дуже лякливою і постійно ховалася.

Тоді рятувальники встановили поруч з укриттям, де ховався кіт, пастку – клітку, в яку поклали ароматний корм.

Коли голодну тварину вдалося відловити, її негайно відвезли до ветеринара і акуратно зняли банку.

Котика помили, нагодували. Його здоров’ю нічого не загрожує.

Безпритульний кіт застряг в консервній банці Готові до зворушливих історій? Тоді гляньте, як хитро рятували котика, який застряг в консервній банці і довгий час не міг поїсти 💔 Опубліковано Букви Понеділок, 2 березня 2020 р.