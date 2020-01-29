Більше половини українців (50,9 %) не змогли назвати жодної успішної реформи, яка реалізується в нашій країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Як відзначають соціологи, пріоритетність найважливіших для українців реформ залишається стабільною. Найбільш важливою є антикорупційна реформа: так вважають 59,3 % населення (минулого року було 58 %).

Далі за рівнем значущості йдуть: реформа охорони здоров’я (54 %, минулого року – 47 %), пенсійна реформа і реформа системи соціального захисту (45,5 %, минулого року – 44 %), реформа органів правопорядку (37,4 %, минулого року – 32 %), люстрація чиновників (28,3 %, минулого року – 29 %), реформування армії, зміцнення обороноздатності (22,7 %, минулого року – 22 %).

Однак із усіх цих реформ відносно успішними українці визнали лише антикорупційну (9,8 %), реформу децентралізації (9,9 %), реформу охорони здоров’я (9,1 %), реформування армії (9,1 %).

Жодної успішної реформи не назвали 50,9 % респондентів (минулого року – 41 %).

Що стосується органів влади, українці позитивно оцінюють діяльність із реалізації необхідних реформ тільки президента (60,3 % – позитивні оцінки, 24,9 % – негативні).

Діяльність Уряду оцінюють переважно негативно (44,8 % – негативні оцінки, 35,6 % – позитивні), так само як і діяльність Верховної Ради (50,1 % негативних оцінок і 30,8 % – позитивних).

Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.