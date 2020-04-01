Більше половини українців обмежили вихід із дому в зв'язку із введенням у країні карантину на тлі спалаху коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” (I хвиля: 25-27 березня, II хвиля: 28-30 березня).

Так, 56 % опитаних заявили, що обмежили вихід із дому в зв’язку з карантином. Ще 35 % зазначили, що дотримуються часткових обмежень. І лише кожен десятий повідомив, що не дотримується карантину.

Найчастіше про повне самообмеження говорили жителі центральних регіонів, жінки і представники старшої вікової групи.

Незважаючи на карантин, 18 % опитаних відзначили, що виходять з дому кілька разів на день, 31 % – один раз на день. У той же час 43 % заявили, що виходять тільки раз на кілька днів, 7 % – взагалі намагаються не виходити. Найчастіше про високий рівень обмежень виходу з дому повідомляли жителі міст, жінки і респонденти старшого віку.

Головною причиною виходу на вулицю опитані називали похід у магазин за продуктами (76 %). Ще 28 % заявили, що виходять через необхідність працювати, стільки ж – через походи до аптеки. По 5-7 % відзначили, що виходять на вулицю щоб прогулятися з дітьми, заради занять спортом, прогулянок із домашніми тваринами. По 3-4 % виходять заради зустрічей із друзями та знайомими, або для візиту до лікаря.

52 % респондентів заявили, що готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше 5 днів, за умови введення заборони на вихід з дому. Ще 12 % заявили, що можуть побути вдома 4-5 днів, 20 % – 2-3 дні, 10 % – не більше одного дня. Останніх більше серед чоловіків, більш бідних і багатих респондентів.

58 % опитаних українців вважають введені владою заходи із боротьби з коронавірусом оптимальними. Ще 28 % висловили думку, що вони занадто м’які. І лише 6 % переконані, що заходи дуже жорсткі.

Майже 70 % вважають введений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки. Дещо частіше неефективними вважають карантинні заходи жителі Півдня і Сходу, молодші опитані і чоловіки.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 року), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 року). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4 %. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).