Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.