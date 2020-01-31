Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов “Свобода Слова Савіка Шустера” на теканалі “Україна”.
“Ми розуміємо загальна кількість людей, які сьогодні знаходяться на території Китайської Народної Республіки. Ми розуміємо, скільки безпосередньо людей є в тому місті (Ухань — ред.), Там у нас 51 чоловік. Вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами. Вони нікого нікуди не пускають”, — заявив Данілов.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
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