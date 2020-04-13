31% киян не підтримують рішення уряду про заборону гуляти в парках, скверах та прибережних зонах.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи “Рейтинг”.

92 % підтримують обов’язкове носіння маски в громадських місцях.

71 % киян підтримує рішення влади столиці про закриття метро на час карантину, при цьому 21% – проти.

Крім того, 65% опитаних не заперечують щодо обмежень на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину, а ось 31% – проти таких обмежень.

Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-7 квітня 2020 р.