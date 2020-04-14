Більш ніж тисяча студентів-медиків в Україні зголосилися допомогти в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він наголосив, що студенти-медики залучаються не для надання медичної допомоги, а “як волонтери – для організаційно-технічних заходів, пов’язаних із боротьбою з COVID-19”.

“Є відповідна анкета, яку можуть заповнити студенти. На сьогодні кількість заповнених анкет від наших студентів – вже близько 1100. Але вони залучаються не для надання медичної допомоги, а саме для організаційно-технічної”, – зазначив Степанов.

(На відео – з 4:56)

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що студентів-медиків старших курсів та інтернів, які зараз на карантині, планують залучити до боротьби з коронавірусом COVID-19.

“Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб посилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які зараз знаходяться на карантині, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям”, – розповідав Ляшко.