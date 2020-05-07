З приходом весняного тепла активізуються небезпечні комахи - іксодові кліщі. І небезпечні вони тим, що є переносниками хвороби Лайма (Лайм-бореліоз), яка, якщо не лікувати, може спричинити тяжкі захворювання - артрит, хвороби серця та нервової системи.

#Букви розповідають, що таке хвороба Лайма, як уберегтися і які перші симптоми захворювання.

Практично усі знають, що після прогулянок в лісі, прийшовши додому, важливо оглянути своє тіло на предмет того, чи не принесли ви з собою кліща. Хоча після його виявлення, багато хто не надає цьому особливої уваги. На їхню думку, укус кліща – дрібничка. Але саме така “дрібниця” може таїти в собі небезпеку інфекційного зараження.

Що таке хвороба Лайма?

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) – інфекційне трансмісивні захворювання.

Якщо не лікувати хворобу Лайма на ранніх стадіях антибіотиками, вона може викликати довічний артрит, а в більш важких випадках інфекції сечового міхура, запалення серця, а також неврологічні і когнітивні проблеми, такі як втрата пам’яті і рівноваги.

Інкубаційний період складає від 1 до 45 днів (7-14 в середньому). Чутливысть людей до захворювання висока. Від хворої до здорової людини збудник не передається.

Хвороба Лайма може мати кілька стадій:

ранню локалізовану;

ранню дисеміновану;

пізню хронічну.

Рання локалізована стадія виникає з 1-30 днів (в середньому – через 7) після укусу кліща. Найчастіше в паховій або підколінній області виникає так звана ізольована мігруюча еритема (різновид висипу). У третині випадків вона не розвивається, що значно ускладнює своєчасну діагностику і лікування.

На місці укусу кліща виникає червона папула з чіткими краями. Згодом зона гіперемії розширюється, а центр – блідне. У деяких випадках еритема, зазвичай безболісна і не свербить, може бути повністю червоною.

Без лікування мігруюча еритема зберігається 2-3 тижні. У третини людей хвороба завершується на цьому етапі. В інших – переходить в ранню дисеміновану стадію.

Рання дисеминована стадія виникає через 3-10 тижнів після укусу кліща. На цій стадії з’являються:

шкірні доброякісні лімфоцітоми, множинні мігруючі еритеми;

запаморочення, краніальні невропатії (ураження черепно-мозкових нервів), зокрема параліч Белла (неврит лицьового нерва), менінгізм (стан подразнення головного або спинного мозку) і менінгіт;

кістково-м’язові артралгії (біль в суглобах) і міалгії (біль у м’язах);

серцево-судинні блокади.

Клінічні прояви зникають самостійно.

Пізня, або хронічна хвороба Лайма виникає через місяці або навіть роки після зараження. В цьому випадку з’являються неврологічні і ревматологічний ознаки з переважним ураженням опорно-рухового апарату (артрити) або нервової (нейробореліоз, хронічний атрофічний акродерматит).

Імунітет після перенесеного Лайм-бореліозу нестерильний, заразитися можна знову.

Варто зазначити, що люди часто ігнорують звернення до інфекціоніста після укусу кліща. Людина може жити з хворобою Лайма багато років і не підозрювати про це. Хоча таке трапляється нечасто.

У більшості випадків бактерії Borrelia burgdorferi починають розмножуватися, вражаючи органи і системи. Найважча стадія захворювання характеризується ураженням нервової системи. Люди починають ходити по лікарях: кардіологах, ревматологах, терапевтах. Навіть якщо і вдається з’ясувати причину захворювання, то хвороба вже настільки “в’їлася” в організм, що вилікувати людину неможливо. Хворий навіть може залишитися інвалідом.

Як видалити кліща?

В ідеалі слід звернутися до лікувального закладу, адже вкрай важливо видалити комаху разом з хоботком.

Після видалення кліща слід віднести його в лабораторію, щоб з’ясувати, чи є він переносником бореліозу. Якщо так – негайно до інфекціоніста.

Крім того, можна зробити аналіз крові на наявність антитіл до борелій. Але зробити це можна тільки через 2-4 тижні після укусу, коли організм почне виробляти антитіла.

Статистика захворювання в Україні

Протягом 2019 року було зареєстровано 4482 випадки хвороби Лайма серед українців. Зокрема, 833 випадки зафіксували в сільській місцевості, а 492 – у дітей до 17 років.

За три перших місяці 2020 року в Україні зареєстровано 236 випадків хвороби Лайма.

Варто зазначити, що кліщ вишукує на людському тілі найбільш затишні місця, наприклад: пахвові та пахові западини, під коліном, на шиї, за вухами.

Перед походом до лісу слід одягати одяг зі щільної тканини і так, щоб він повністю закривав ноги і руки.

У світі немає вакцини від бореліозу!