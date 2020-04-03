У США коронавірус COVID-19 називають "хворобою самотності", оскільки до вмираючих пацієнтів не пускають навіть родичів. З ними можна спілкуватися тільки по відеозв'язку.

Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” розповіла українка Ірина Кіт, що працює медсестрою в Нью-Йорку.

Медсестра зазначила, що в Нью-Йорку тестують на коронавірус тільки потенційно складних пацієнтів з групи ризику або з явно вираженими симптомами. Молодим людям, у яких є підозра на коронавірус, радять самоізолюватись і лікуватися в домашніх умовах, оскільки медики можуть лише зняти симптоми, спеціального лікування не існує.

За словами пацієнтів, які знаходяться в лікарнях, зараження COVID-19 в критичні моменти можна порівняти з ситуацією, коли на грудях сидить слон.

“Тих, кого кладуть в лікарню, чекає складна боротьба. Можливо, найскладніша в їхньому житті. Мені описували пацієнти — це таке враження, ніби в тебе на грудях сидить слон. Їм дуже тяжко дихати. Вони кашляють, кашляють, кашляють — здається, що от-от задихнуться, але не задихаються. Інколи людина просто мусить викашлятись. Але найгірше, що в цей час ти стоїш на відстані й не можеш нічого вдіяти — бо тоді краплі потраплять на тебе”, – поділилася медсестра.

Вона розповіла, що серед медиків COVID-19 називають “хворобою самотності”, оскільки до вмираючого пацієнта не підпускають навіть родичів, щоб ті не заразилися.

“Родичам і друзям заборонено відвідувати близьких у лікарні, щоб не заразитись. Дехто ставить поруч з ліжками своїх рідних планшети, щоб постійно бути на відеозв’язку”, – розповіла вона.

За словами медсестри, справжня боротьба за життя кожного пацієнта починається в реанімації, коли підключають апарат штучної вентиляції легенів або ставлять крапельниці.

“Але інколи навіть всіх на світі зусиль буває недостатньо. Від коронавірусу вмирають наодинці — в палату не впускають навіть найближчих”, – сказала Ірина.