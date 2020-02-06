Болгарія планує відновити антимонопольне розслідування проти «Газпрому» у ЄС

Про це повідомляє місцеве видання EURACTIV, посилаючись на джерела в Софії.
Справа стосується порушень “Газпромом” зобов’язання щодо коригування цін на газ відповідно до середньоринковими цінами в ЄС.
24 травня 2018 року Європейська комісія на чолі з віце-президентом по конкурентній політиці Маргрете Вестагер завершила антимонопольне розслідування відносно “Газпрому”. Справа тривала сім років і закінчилася без штрафу, але з умовами – російська компанія повинна була знизити ціни і припинити зусилля щодо запобігання конкуренції на східноєвропейському ринку.
Розгляд стосувався ймовірного зловживання “Газпромом” своїм домінуючим становищем на газових ринках в Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Угорщини та Словакіі. Хід справи визначили ринкові ціни на природний газ в Європі, зокрема, ціни на континентальні хаби, а також середні граничні ціни для Німеччини, Франції та Італії.
Зазначається, що ціна російського газу не турбувала Болгарію до кінця 2018 року. Проблеми виникли з початку 2019 року, коли ціни на акції (хаби) значно знизилися.
Запит Болгарії на перегляд цін був відправлений ще на початку серпня минулого року, а термін для досягнення угоди між двома країнами закінчився через 120 днів (на початку грудня).
За даними джерел, переговори між Bulgargaz і “Газпромом” за останні півроку були інтенсивними, але безуспішними. Відсутність реакції на ряд пропозицій Болгарії є способом для “Газпрому” відстрочити процес перегляду ціни контракту. Тим часом Єврокомісія опублікувала офіційні дані про граничні ціни на природній газ в третьому кварталі 2019 року. Із звіту стало ясно, що сім з восьми країн, крім Болгарії, що потрапили під антимонопольне розслідування, вже отримали зниження цін на свої поставки.
Крім того, за третій квартал 2019 року Болгарія стала країною, яка купує найдорожчий газ в ЄС. Саме тому Bulgargaz планує звернутися за підтримкою до Європейської комісії, щоб змусити “Газпром” виконати свої добровільні зобов’язання.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмова сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- В рамках угоди НАК “Нафтогаз-України” і російська компанія “Газпром” відкличуть нові зустрічні позови з арбітражу.