Влада Болгарії дозволила громадянам України в’їжджати на територію країни без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Посольство України в Болгарії у Facebook.

“Згідно з рішенням Міністра охорони здоров’я РБ від 15.07.2020 № РД-01-405 починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус”, – повідомили у посольстві.

Водночас рішенням уряду Болгарії в країні продовжено дію надзвичайної епідемічної ситуації до 31 липня.