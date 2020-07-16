Про це повідомляє Посольство України в Болгарії у Facebook.
“Згідно з рішенням Міністра охорони здоров’я РБ від 15.07.2020 № РД-01-405 починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус”, – повідомили у посольстві.
Водночас рішенням уряду Болгарії в країні продовжено дію надзвичайної епідемічної ситуації до 31 липня.
- Для українських туристів відкрито 25 напрямків для подорожей. До списку країн, в які українці можуть в’їжджати в умовах коронавірусу, додалися Багамські острови і Ліван.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.