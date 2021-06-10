Болгарія спрощує масковий режим в приміщеннях

Болгарія скасовує обов'язкове носіння масок в тренажерних залах, перукарнях, невеликих магазинах і офісах, де всі співробітники пройшли вакцинацію, оскільки число коронавірусних інфекцій в країні знижується.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Златаном, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Ми стали свідками зниження числа нових випадків інфікування, і, з огляду на близьку літню спеку, ми плануємо вжити заходів щодо спрощення масочного режиму в деяких приміщеннях”, – сказав Златаном.

За його словами, барменам в невеликих ресторанах і кафе також буде дозволено працювати без масок, якщо вони будуть повністю вакциновані.

При цьому, носіння масок залишиться обов’язковим у великих магазинах, великих адміністративних будівлях і громадському транспорті.

У Болгарії спостерігається значне зниження числа нових випадків інфікування з моменту піку третьої хвилі коронавірусу в квітні. У четвер було зареєстровано 131 новий випадок зараження. В цілому з початку епідемії в країні зафіксовано 419 990 випадків зараження, в тому числі 17 872 смертельних випадки.

Водночас, в Болгарії спостерігається найнижчий рівень вакцинації в Європейському союзі: лише 665 000 осіб з 7 мільйонів населення країни наразі повністю вакциновані.