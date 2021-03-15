Болгарія з травня готова відкрити кордони для туристів, але тільки для тих, хто вакцинувався від COVID-19, перехворів або має негативний тест.

Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр країни і міністр туризму Марияна Ніколова.

“Туристичний сезон в Болгарії починається 1 травня. Рішення було погоджено з органами охорони здоров’я і Міністерством закордонних справ”, – написала вона.

Вона повідомила, що сьогодні, 15 березня, затвердять правила об’єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів.

Сам туристичний сезон почнеться дещо раніше, щоб підготувати роботу галузі та врахувати необхідні заходи безпеки.

Також в Болгарії підтримали введення “сертифіката про стан здоров’я”.

Зазначається, що в країну пустять тільки тих, хто перехворів COVID-19, вакцинували проти нього або показали негативний тест.