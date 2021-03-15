Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр країни і міністр туризму Марияна Ніколова.
“Туристичний сезон в Болгарії починається 1 травня. Рішення було погоджено з органами охорони здоров’я і Міністерством закордонних справ”, – написала вона.
Вона повідомила, що сьогодні, 15 березня, затвердять правила об’єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів.
Сам туристичний сезон почнеться дещо раніше, щоб підготувати роботу галузі та врахувати необхідні заходи безпеки.
Також в Болгарії підтримали введення “сертифіката про стан здоров’я”.
Зазначається, що в країну пустять тільки тих, хто перехворів COVID-19, вакцинували проти нього або показали негативний тест.
- Раніше повідомлялося, що Греція готується до відкриття кордонів для туристів з усього світу ще до завершення пандемії коронавірусу. Однак уряд країни попередив про запровадження чітких правил для мандрівників.