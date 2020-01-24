Болгарія сповістила Російську Федерацію про вислання з країни двох російських дипломатів.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Уточнюється, що болгарська прокуратура запідозрила двох російських дипломатичних працівників в шпигунстві.

“Нас повідомили про те, що два російські дипломати оголошені persona non grata”, – сказано в повідомленні.

У той самий час у Болгарії пояснили, що обидва росіянина мають дипломатичну недоторканність, а тому їм не можна звинуватити.

Відзначається, що один з висланих дипломатів займався збором даних про вибори в Болгарії з 2017 року. Другий з 2018 року збирав дані в сфері енергетики.

Також повідомляється, що один з фігурантів був першим секретарем консульського відділу РФ в Софії, а другий працював в торговому представництві.

Прізвища при цьому не називаються.