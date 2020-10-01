Відсьогодні, 1 жовтня, вʼїзд громадян України до Болгарії можливий лише за наявності негативного тесту на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі посольства України у Болгарії.

“30.09.2020 оновлено рішення Мінохорони здоров’я Республіки Болгарія щодо тимчасової заборони в’їзду на територію країни № РД-01-547. Згідно з цим рішенням з 01 жовтня до 30 листопада ц.р. громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду закордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).

Нагадаємо, 1 вересня Міністерство охорони здоров’я Болгарії продовжило на місяць дозвіл громадянам України в’їжджати в країну без надання негативного ПЛР-тесту на COVID -19 і без проходження карантину.