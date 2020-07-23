Болгарська авіакомпанія Voyage Air відкриє рейси з Києва та Львова до міста Варна з кінця липня 2020 року.

Про це повідомляє lowcostavia.

Перший рейс Київ-Варна запланований на 25 липня. Польоти здійснюватимуться один раз в тиждень – щосуботи. Виліт з Києва о 16:20, повернення з Варни о 14:00, тривалість польоту 1 година 30-40 хвилин.

Перший літак рейсу Львів-Варна вилетить 27 липня, польоти також один раз в тиждень – по понеділках. Виліт зі Львова о 14:20, повернення з Варни о 12:00, тривалість польоту 1 година 30-40 хвилин.

Квитки на нові рейси з Варни до Києва та Львова вже в продажу.