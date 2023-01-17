Про це повідомило Reuters.

За словами президента Болгарії Румена Радева, країна веде перемовини з Грецією. Вони обговорюють будівництво 300-кілометрового нафтопроводу для транспортування сирої нафти з грецького порту Олександруполіс на Егейському морі до болгарського чорноморського порту Бургас.

Країна отримала дворічне звільнення від заборони Євросоюзу щодо імпорту російської нафти, яку запровадили через вторгнення РФ в Україну.

Водночас країні необхідно забезпечити достатню кількість нафти не з Росії для продовження роботи Чорноморського нафтопереробного заводу потужністю 196 тисяч барелів на день. НПЗ забезпечує понад 75% палива для місцевого ринку.

Від проєкту трансбалканського нафтопроводу Болгарія відмовилася у 2011 році. Він був націлений на прокачування до 50 млн тонн російської нафти на рік через її територію до Греції. Орієнтовна вартість проєкту на той час становила 1 млрд євро.

“Ми домовилися з прем’єр-міністром Греції, з президентом Греції про якнайшвидше відновлення проєкту Бургас-Олександруполіс, але цього разу постачання повинно йти з Олександруполіса до Бургаса”, — сказав Радєв на енергетичному форумі. “Це потрібно нашому НПЗ, а також іншим НПЗ Чорноморського регіону, щоб вони могли отримувати нафту з усього світу… Це дуже важливий крок, який має стратегічне значення”.

За словами чиновників, проєкт з Грецією привабливий і рентабельний варіант, оскільки постачання неросійської нафти на болгарський нафтопереробний завод на Чорному морі може бути утруднено через перевантаженість протоки Босфор.

Міністр енергетики Болгарії Росен Христов висловив сподівання, що в найближчі два тижні буде підписано меморандум, щоб країни могли розпочати роботу над структурою проєкту трубопроводу.