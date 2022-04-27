Припинення постачання російського газу не стало несподіванкою для уряду Болгарії. Прем’єр-міністр Кирил Петков назвав дії "Газпрому" шантажем, на який країна не піддасться.

Про це повідомило болгарське видання БГНЕС.

За словами прем’єр-міністра, уряд не планує платити в рублях, а зменшення постачання споживачам не буде. Раніше міністр енергетики Болгарії Александр Ніколов сказав, що під час найближчого “осяжного періоду” енергоресурсів буде достатньо, додали в Novinite reports.

Кирил Петков заявив, що у такий спосіб російський “Газпром” грубо порушив контракт, де затверджена оплата в євро. Болгарський прем’єр-міністр провів перемовини із грецьким колегою Кіріакісом Міцотакісом. Під час них підтверджено, що щодо газового підключення “все йде за планом”. Тому до червня реалізація проєкту буде завершена.

Також щодо відключення від газопостачання Кирил Петко зв’язався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. Вона його запевнила, що ситуація є проблемою не тільки для Болгарії, тому відповідь Євросоюзу буде спільною.