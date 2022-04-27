Про це повідомило болгарське видання БГНЕС.
За словами прем’єр-міністра, уряд не планує платити в рублях, а зменшення постачання споживачам не буде. Раніше міністр енергетики Болгарії Александр Ніколов сказав, що під час найближчого “осяжного періоду” енергоресурсів буде достатньо, додали в Novinite reports.
Кирил Петков заявив, що у такий спосіб російський “Газпром” грубо порушив контракт, де затверджена оплата в євро. Болгарський прем’єр-міністр провів перемовини із грецьким колегою Кіріакісом Міцотакісом. Під час них підтверджено, що щодо газового підключення “все йде за планом”. Тому до червня реалізація проєкту буде завершена.
- Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської компанії “Газпром” щодо припинення постачань газу Польщі та Болгарії, назвавши це черговою спробою РФ використати газ як інструмент шантажу.
- Цьому передувало те, що у “Газпромі” заявили про тимчасове припинення постачання газу до Польщі та Болгарії. Такий крок викликав занепокоєння, що РФ спробує скоротити постачання газу й до інших країн Європи.