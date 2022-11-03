Болгарія може долучитися до військово-технічної допомоги Україні. У країні оборонний та зовнішньополітичний комітети парламенту схвалили дві пропозиції, які подали проєвропейські партії ГЕРБ та "Демократична Болгарія".

Про це повідомило Euractiv.

Військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, але безпосередньо не постачають її до України. Після того, як законопроєкт пройшов комітети, то, можливо, він матиме достатню підтримку на пленарному засіданні. Зокрема від політсил ГЕРБ, “Ми продовжуємо зміни”, “Демократичної Болгарії” та ДПС.

Проти проєкту закону виступають проросійські партії БСП та “Вазраждане”. Керівник виконавчої влади, президент Румен Радев заявляв, що він проти такого рішення і навіть називав ініціаторів “розпалювачами війни”. За його словами, їхньою метою є втягнення Болгарії в конфлікт.

Депутат Болгарської соціалістичної партії і колишній міністр закордонних справ Крістіан Вігенін казав, що постачання зброї в Україну зробить країну “хоч і опосередковано, але частиною конфлікту”. Проросійська “Вазраждане” зверталася до міністерства оборони з проханням проаналізувати ситуацію.

В.о. міністра оборони Дімітар Стоянов наголошував, що країна не може постачати зенітні ракетні комплекси С-300, бо вони є основою протиповітряної оборони країни. Він вважає, що таке рішення потребує детального аналізу.

“Утримання старого радянського озброєння стало практично неможливим після російської військової агресії проти України, і на порядку денному стоїть питання його заміни”, — сказав Атанас Славов з “Демократичної Болгарії”.

Даніель Мітов від ГЕРБ зазначав, що варто швидше розглядати питання постачання зброї. Він пояснив, що перелік країн, які допомагають Україні — це перелік цивілізованих країн.

“Я хочу, щоб Болгарія була частиною цього списку”, — сказав Мітов, колишній міністр закордонних справ у другому уряді ГЕРБ.

За надання зброї України виступає також партія “Ми продовжуємо зміни” колишнього прем’єр-міністра Кирила Петкова.