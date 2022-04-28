Про це повідомили в Офісі Президента.
Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. За словами Володимира Зеленського, наша країна зацікавлена в диверсифікації постачання газу в регіоні. Для цього реальне використання можливостей трансбалканського газогону спільно з болгарською стороною.
Під час перемовин досягнули домовленостей щодо експорту аграрної продукції з України через Чорноморський порт “Варна”. Річ у тім, що з початку вторгнення РФ блокує морські порти, але такі дії провокують продовольчу кризу по всьому світу для десятків мільйонів людей. Тому цей крок відкриває перспективу для подальшої торгівлі, а Україна сприятиме у розв’язанні питання з болгарським судном, яке заблокувала РФ у Чорноморську.
Також у Болгарії відтепер будуть ремонтувати українську військову техніку.
“Переконаний, така співпраця буде вигідна і для болгарських компаній, і для болгарської економіки, а для нас важлива якість та терміни”, – заявив Зеленський.
- Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз допоможе відбудувати інфраструктуру Україну, зруйновану російською повномасштабною агресією.
- Припинення постачання російського газу не стало несподіванкою для уряду Болгарії. Прем’єр-міністр Кирил Петков назвав дії “Газпрому” шантажем, на який країна не піддасться.
- Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на заяву російської компанії “Газпром” щодо припинення постачань газу Польщі та Болгарії, назвавши це черговою спробою РФ використати газ як інструмент шантажу.
- Цьому передувало те, що у “Газпромі” заявили про тимчасове припинення постачання газу до Польщі та Болгарії. Такий крок викликав занепокоєння, що РФ спробує скоротити постачання газу й до інших країн Європи.