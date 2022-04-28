Президент Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим під час візиту до Києва. Політики домовилися щодо постачання електроенергії до Болгарії, а у відповідь Україна зможе використовувати їхній порт "Варна" для експорту аграрної продукції.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. За словами Володимира Зеленського, наша країна зацікавлена в диверсифікації постачання газу в регіоні. Для цього реальне використання можливостей трансбалканського газогону спільно з болгарською стороною.

Під час перемовин досягнули домовленостей щодо експорту аграрної продукції з України через Чорноморський порт “Варна”. Річ у тім, що з початку вторгнення РФ блокує морські порти, але такі дії провокують продовольчу кризу по всьому світу для десятків мільйонів людей. Тому цей крок відкриває перспективу для подальшої торгівлі, а Україна сприятиме у розв’язанні питання з болгарським судном, яке заблокувала РФ у Чорноморську.

Також у Болгарії відтепер будуть ремонтувати українську військову техніку.

“Переконаний, така співпраця буде вигідна і для болгарських компаній, і для болгарської економіки, а для нас важлива якість та терміни”, – заявив Зеленський.