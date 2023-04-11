У Болгарії не готові передати Україні винищувачі МіГ-29, пояснюючи це ризиком зниження обороноздатності країни. Тому, держава очікує на заміну літаків від союзників.

Про це повідомляє болгарська інформаційна агенція BGNES.

Зазначається, що у Болгарії не проводили переговорів про безоплатну передачу Україні винищувачів МіГ-29.

У міністерстві оборони Болгарії заявили, що подібне рішення призвело б до зниження обороноздатності країни, що суперечить конституції та законам країни.

Проте, на виконання рішення парламенту, ухваленого наприкінці 2022 року, міністерство провело успішні переговори щодо можливостей втілення “трикутних угод” для заміни доступних систем озброєння відповідниками з країн союзників без втрати обороноздатності.