Про це повідомляє болгарська інформаційна агенція BGNES.
Зазначається, що у Болгарії не проводили переговорів про безоплатну передачу Україні винищувачів МіГ-29.
У міністерстві оборони Болгарії заявили, що подібне рішення призвело б до зниження обороноздатності країни, що суперечить конституції та законам країни.
Проте, на виконання рішення парламенту, ухваленого наприкінці 2022 року, міністерство провело успішні переговори щодо можливостей втілення “трикутних угод” для заміни доступних систем озброєння відповідниками з країн союзників без втрати обороноздатності.
- Болгарія заявила, що з 8 квітня закриває всі свої порти для російських суден у зв’язку з санкціями Євросоюзу проти РФ на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.
- 9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.
- Командувач авіації Військово-повітряних сил України бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що Києву дуже потрібні винищувачі F-16, які, за його словами, “у чотири-п’ять разів” ефективніші за літаки радянських часів, які зараз використовуються військовими.