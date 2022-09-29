Болгарія не буде постачати Україні важке озброєння, адже для цього необхідне окреме рішення парламенту.

Про це повідомляє державний мовник БНТ з посиланням на слова виконувача обов’язків міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова.

“Посол України Віталій Москаленко попросив у нас важке озброєння. Відповідь моя була зрозумілою: є рішення парламенту про надання військово-технічної допомоги, але не про надання зброї. Ми не можемо його порушувати”, – сказав Дімітар Стоянов.

За його словами, Болгарія не зможе забезпечувати озброєнням Україну, доки не зміниться позиція парламенту. Але країна не відмовляється від своїх зобов’язань щодо ремонту української військової техніки.

Варто зазначити, що раніше через санкції Європейського Союзу у Болгарії заблокували грошовий переказ на рахунок посольства РФ в Софії на суму $890 тисяч.

Російське посольство стверджує, що гроші призначені для виплати зарплат. Глава мінфіну Болгарії пояснив, що блокування перерахунку відбулося автоматично на підставі санкцій ЄС через війну в Україні. У посольстві РФ у Софії підтвердили інформацію про блокування переказу, але відмовилися від коментарів.

Крім того, міністерство закордонних справ Болгарії наприкінці червня ухвалило рішення скоротити чисельність російських дипломатів, які працюють у країні, до рівня, що не перевищує кількості болгарських дипломатів у РФ. Відомство передало російському послу список із 70 дипломатів РФ, яким належало залишити межі Болгарії до півночі 3 липня.

РФ вимагала від Болгарії скасувати висилку дипломатів. Посол РФ у Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що поставить перед російською владою питання про закриття посольства в Софії. У Болгарії відмовилися виконувати вимоги РФ, зазначивши, що не визнають ультиматумів. Глава МЗС РФ Сергій Лавров пообіцяв вжити заходів у відповідь.