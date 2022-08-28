Віце-прем'єр з економічної політики технічного уряду країни Христо Алексієв заявив, що Болгарія не вестиме переговори про нову угоду з російською корпорацією "Газпром".

Про це повідомляє DW.

Довгостроковий план передбачає запуск міжнародного тендеру на постачання зрідженого газу. Передбачається, що “технічний уряд дасть старт процедурі”, а рішення про укладання контракту ухвалять новим кабміном.

“Болгарія також підтвердила свою зацікавленість щодо участі в механізмах спільних закупівель енергоносіїв, які можуть бути створені в рамках Енергетичної платформи ЄС”, – зазначили в уряді.

Нинішні контакти з “Газпромом” стосуватимуться лише чинного контракту, зазначили у Софії.

Алексієв також повідомив представників Єврокомісії про дії, вжиті кризовим штабом уряду Болгарії для подолання потенційної енергетичної кризи. Йдеться про завершення будівництва інтерконектора між Болгарією та Грецією та введення його в експлуатацію до 1 жовтня, про фінансову підтримку болгарського оператора “Булгаргаз”, а також про пошук економічних механізмів для встановлення оптимальної ціни на природний газ для підприємств та домогосподарств.

Болгарія покривала понад 90% своїх потреб російським газом, поки “Газпром” у квітні не припинив постачання до цієї країни. Це сталося тому, що колишній уряд у Софії через європейські санкції за вторгнення РФ в Україну відмовився оплачувати газ у рублях, як того вимагала Москва. Довгостроковий контракт із “Газпромом” було укладено до кінця 2022 року.

Болгарська сторона попросить продовжити період отримання обсягів газу, що залишилися — близько 2,4 млрд кубометрів, щоб паливо продовжило надходити до закінчення опалювального сезону або до літа 2023 року. Крім того, у Софії мають намір надати банківську гарантію та оплачувати газ за фактом його надходження на територію країни, а не вдаватися до передоплати.

Нині Болгарія, якій потрібно близько 3 млрд кубометрів газу на рік, одну третину цього обсягу отримує від Азербайджану, а решту купує на світовому ринку.

2 серпня сотні болгар вийшли на акцію протесту проти тимчасового уряду, побоюючись, що він добиватиметься відновлення постачання російського газу, що посилить вплив Кремля на болгарську економіку. Амбасадорка РФ в Болгарії Елеонора Митрофанова заявила 21 серпня, що постачання газу може бути відновлено, якщо на те буде політична воля влади у Софії. Але за умови, що оплата проводитиметься у рублях.

Президент Болгарії Румен Радєв розпустив уряд та призначив дострокові парламентські вибори на 2 жовтня.

У квітні російський “Газпром” повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову країн платити за паливо в рублях. На початку червня Азербайджан і Болгарія домовилися про постачання газу інтерконектором IGB, підключеним до Трансадріатичного газопроводу (TAP). Постачання погоджено на 25 років.