Україна отримає від Болгарії зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних для посилення роботи протиповітряної оборони.

Про це інформує видання Novinite.

Відповідне рішення було прийнято на засідання Комітету з питань оборони на позачерговому засіданні.

У документі вказується що Україна може отримати на озброєння “дефектні, несправні або наднормативні переносні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів”. Міноборони Болгарії має визначити надлишкову кількість озброєння в ході поточного Стратегічного огляду оборонної політики. Список планується скласти до лютого наступного року.

Наразі управління логістики Міноборони має список несправного обладнання, але його необхідно оцінити. Згідно зі списом Україна може отримати ракети С-300 варіанту 5В55Р(К).

Крім того, уряд Болгарії планує провести переговори з союзниками по НАТО для заміни озброєння, яке буде передаватись Україні, на нове для посилення обороноздатності країни.

Також Болгарія планує приєднатись до коаліції, яка готуватиме Українських пілотів на F-16.