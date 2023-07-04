Джерело: BGNES
Як зауважила глава комітету із зовнішньої політики Катерина Захарієва, Болгарія завжди підтримувала політику відкритих дверей НАТО, водночас визнала, що упродовж багатьох років ця підтримка Заходу була лише на словах, бо союзники боялися розсердити президента РФ Володимира Путіна.
Проте війна Росії проти України змінила ситуацію.
“Після відновлення миру Україна має стати членом НАТО. Треба мати чітку перспективу для проведення реформ. Безпека Європи і Болгарії не може бути забезпечена без миру”, – наголосила Захарієва.
Своєю чергою, заступник міністра закордонних справ Тихомир Стойчев зауважив, що проєкт декларації відповідає цілям зовнішньої політики Болгарії. Захарієва додала, що і уряд, і парламент країни “дивляться в одному напрямку”.
Зауважимо, Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.
Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, становила 20.
15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.
- Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО “вже зараз” – навіть якщо членство настане лише після війни.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- 28 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Брюсселі зазначив, що Альянс повинен дати потужний сигнал про те, що готовий захищати кожен дюйм своєї території на тлі повідомлень про переміщення російської групи найманців до РБ. Натомість глава естонського уряду переконана, що вступ України до НАТО забезпечить стабільний мир на континенті.