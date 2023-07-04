4 липня, напередодні саміту НАТО, чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії - ГЕРБ, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", "Рух за права і свободи" і "Є такий народ" - подали спільний проєкт декларації на підтримку вступу України в Альянс.

Джерело: BGNES

Як зауважила глава комітету із зовнішньої політики Катерина Захарієва, Болгарія завжди підтримувала політику відкритих дверей НАТО, водночас визнала, що упродовж багатьох років ця підтримка Заходу була лише на словах, бо союзники боялися розсердити президента РФ Володимира Путіна.

Проте війна Росії проти України змінила ситуацію.

“Після відновлення миру Україна має стати членом НАТО. Треба мати чітку перспективу для проведення реформ. Безпека Європи і Болгарії не може бути забезпечена без миру”, – наголосила Захарієва.

Своєю чергою, заступник міністра закордонних справ Тихомир Стойчев зауважив, що проєкт декларації відповідає цілям зовнішньої політики Болгарії. Захарієва додала, що і уряд, і парламент країни “дивляться в одному напрямку”.

Зауважимо, Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, становила 20.

15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.