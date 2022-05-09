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Болгарія просить дозволити купувати російську нафту протягом наступних двох років, інакше погрожує блокувати ембарго

Болгарія пригрозила не підтримувати новий набір санкцій Європейського Союзу проти РФ, якщо балканська країна не отримає відхилення від запропонованої заборони на купівлю російської нафти, заявив віце-прем'єр-міністр Асен Василєв 8 травня.

Понеділок, 9 травня 2022, 21:14
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Про це повідомляє видання Euractiv.

Уряди Європейського Союзу підійшли ближче до узгодження жорстких санкцій проти РФ через її вторгнення в Україну, але запланували додаткові переговори на 9 травня, щоб визначити, як забезпечити можливість впоратись країнам, найбільш залежним від російської енергії.

“Переговори триватимуть у вівторок також, для їх завершення може знадобитися зустріч лідерів. Наша позиція дуже чітка. Якщо буде відступ для деяких країн, ми теж хочемо отримати відступ”, – зазначив Васильєв.

Інакше, країна погрожує не підтримувати новий пакет санкцій ЄС.

Угорщина, Словаччина та Чехія, які не мають виходу до моря та сильно залежать від російської нафти, стикаються з проблемою забезпечення альтернативних джерел і попросили скасувати заборону. Болгарія також подала прохання про відтермінування.

Європейська комісія запропонувала змінити своє початкове заплановане ембарго на російську нафту, щоб дати трьом країнам більше часу для перенесення постачання енергоносіїв, тоді як Болгарії не було запропоновано аналогічних поступок.

Раніше голова комітету Національної асамблеї з питань енергетики Радослав Рібарський заявив, що Болгарія хоче відкласти на два роки перед вступом до ЄС заборону імпорту російської нафти.

Попри прохання виключити її з загального нафтового ембарго, країні не запропонували жодних поступок.

“Переговори тривають. Болгарський уряд вирішив зробити все можливе, щоб уникнути ембарго”, – зауважив Рібарський.

Голова енергетичного комітету Національної асамблеї не прокоментував можливі негативні наслідки такого ембарго проти Болгарії. Він зазначив, що на цю мить “ми зосереджені на позитиві”.

Очікується, що Єврокомісія дасть Болгарії відповідь до кінця наступного тижня.

Теги: Болгарія, ЄС, ізоляція рф, нафтове ембарго, підтримка України, санкції

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