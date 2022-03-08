Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Як зазначив Петков, Болгарія чи не повністю залежить від російського палива. Адже компанія країни-агресора “Газпром” є основним постачальником газу в Болгарії, а російська компанія “Лукойл” забезпечує понад 60% палива у країні.
Відомо що Німеччина, найбільший покупець російських енергоресурсів, раніше виступила проти заборони імпорту російських нафти та газу, і глава болгарського уряду підтримав ФРН.
“Болгарія підтримає всі види обмежень проти Росії, тому що ми дійсно проти війни, але щодо нафти та газу, можливо, ми попросили б виключення… У нас зараз немає альтернатив, ми надто залежні”, – заявив Петков.
Він додав, що санкцій проти енергоресурсів Росії принесуть негативні наслідки для економіки Болгарії.
Наразі Болгарія працює над диверсифікацією поставок газу і веде перемовини щодо збільшення імпорту азербайджанського газу, а також вивчає можливість придбання скрапленого газу, який постачається через порти Греції.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає постачання енергоносіїв із РФ важливим для повсякденного життя ФРН. Тому вони й не входять до санкцій.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу запровадити нові санкції проти країни-окупанта. На думку Президента, нові обмеження мають стосуватися експорту російських товарів та імпорту західної продукції до РФ.