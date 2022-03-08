Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що його країна підтримає санкції проти РФ, яка розпочала війну в Україні, проте якщо йтиметься про запровадження обмежень проти російських нафти та газу - Болгарія буде проти.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Як зазначив Петков, Болгарія чи не повністю залежить від російського палива. Адже компанія країни-агресора “Газпром” є основним постачальником газу в Болгарії, а російська компанія “Лукойл” забезпечує понад 60% палива у країні.

Відомо що Німеччина, найбільший покупець російських енергоресурсів, раніше виступила проти заборони імпорту російських нафти та газу, і глава болгарського уряду підтримав ФРН.

“Болгарія підтримає всі види обмежень проти Росії, тому що ми дійсно проти війни, але щодо нафти та газу, можливо, ми попросили б виключення… У нас зараз немає альтернатив, ми надто залежні”, – заявив Петков.

Він додав, що санкцій проти енергоресурсів Росії принесуть негативні наслідки для економіки Болгарії.

Наразі Болгарія працює над диверсифікацією поставок газу і веде перемовини щодо збільшення імпорту азербайджанського газу, а також вивчає можливість придбання скрапленого газу, який постачається через порти Греції.