Болгарія почала будівництво газопроводу до сусідньої Сербії, що дозволить постачати неросійський газ до Белграда та підвищить безпеку постачань у південно-східну Європу.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра енергетики Болгарії Росена Христова, очікується, що 170-кілометровий газопровід, який пролягатиме від болгарського міста Новий Іскар до міста Ниш у Сербії, буде введено в експлуатацію до кінця року.

Відтак, Болгарія, яка розглядає проєкт із 2012 року, планує до кінця жовтня завершити будівництво 62-кілометрової ділянки на своїй території. За словами посадовців, Сербія, яка розпочала будівництво у лютому минулого року, також завершить будівництво на своїй території до осені.

“Цей проєкт дає регіону нові можливості для справжньої диверсифікації та безпеки постачання”, – заявив президент Болгарії Румен Радєв.

За його словами, країни набувають розширеного доступу до європейських ринків. Зокрема Сербія отримує доступ до нових джерел газу, що надходять із Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу в Егейському морі.

Наразі єдина газова гілка між двома країнами – транспортування російського газу з газопроводу “Турецький потік” до Сербії.

Новий трубопровід, який частково фінансується за рахунок допомоги Європейського Союзу, надасть Сербії доступ до неросійських постачань з Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) з Греції та Туреччини.

За даними Reuters, трубопровід, який дозволить газу йти в обох напрямках, диверсифікує маршрути, які з’єднують Болгарію із європейською газовою мережею.

Болгарія, яка була відрізана від імпорту російського газу у квітні минулого року, відкрила нову газову сполучну лінію з Грецією, якою наразі транспортується 1 млрд кубометрів азербайджанського газу на рік. Крім цього, Софія також уклала довгострокову угоду з Туреччиною щодо імпорту ЗПГ.

Зазначимо, що після того, як Росія зупинила постачання газу до Європи через повномасштабну війну в Україні, європейські країни шукають альтернативних постачальників й активізують енергетичну співпрацю.