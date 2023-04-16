Про це повідомило BNR.

За словами міністра сільського господарства Болгарії Явіра Гечова, країна може ухвалити рішення слідом за Польщею та Угорщиною

“Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, у наявності серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів”, — заявив він.

Явір Гечова додав, що питання заборони вже порушували з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

Питання щодо цього обговорюватимуть 18 квітня і з президентом Руменом Радєвим, який “безпосередньо ангажований до ситуації, що склалася”.