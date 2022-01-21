Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

Пєтков нагадав Росії, що кожна країна сама може розв’язувати питання власної безпеки та скоординувати його із союзниками по НАТО.

“Болгарія – суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Отже, ми самі вирішуємо, як організувати оборону нашої країни в координації з нашими партнерами”, – зауважив Пєтков.

Прем’єр-міністр Болгарії наголосив, що Північноатлантична угода не передбачає наявності таких країн-учасниць, щодо яких колективна оборона може застосовуватися вибірково чи обмежено.

Нещодавно МЗС Росії заявив, що вимоги щодо “гарантій безпеки” крім невступу України та Грузії до НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.