Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.
Пєтков нагадав Росії, що кожна країна сама може розв’язувати питання власної безпеки та скоординувати його із союзниками по НАТО.
“Болгарія – суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Отже, ми самі вирішуємо, як організувати оборону нашої країни в координації з нашими партнерами”, – зауважив Пєтков.
Прем’єр-міністр Болгарії наголосив, що Північноатлантична угода не передбачає наявності таких країн-учасниць, щодо яких колективна оборона може застосовуватися вибірково чи обмежено.
Нещодавно МЗС Росії заявив, що вимоги щодо “гарантій безпеки” крім невступу України та Грузії до НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.
- Нарощення російських військ біля кордону України змусило НАТО активізувати оборону в Європі
- Відомо, що російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- Раніше повідомлялося, що кандидати у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не вважають за можливе набуття Україною найближчим часом членства в ЄС і НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом альянсу, але цього не буде найближчим часом.