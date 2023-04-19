Болгарія долучилася до рішення низки інших країн заборонити імпорт харчових продуктів з України. В уряді заявили, що країна збереже транзит.

Про це на засіданні уряду сказав болгарський прем’єр Гилиб Донєв.

За його словами, причиною заборони імпорту стало те, що значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки.

“Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після запровадження аналогічних заборон з боку інших країн, можливі надзвичайно серйозні наслідки для болгарського бізнесу”, – сказав він.

Донєв додав, що уряд не може допустити такого розвитку подій. Країна змушена вжити такий національний захід, поки “відповідальні європейські органи розглядають адекватну відповідь на зміну обставин, до яких призвели коридори солідарності”.

Прем’єр не уточнив, скільки триватиме заборона, але він розраховує, що Брюссель “почує і зрозуміє” позицію Болгарії. За його словами, Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства місцевих фермерів їй не допоможуть.