Про це на засіданні уряду сказав болгарський прем’єр Гилиб Донєв.
За його словами, причиною заборони імпорту стало те, що значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки.
“Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після запровадження аналогічних заборон з боку інших країн, можливі надзвичайно серйозні наслідки для болгарського бізнесу”, – сказав він.
Прем’єр не уточнив, скільки триватиме заборона, але він розраховує, що Брюссель “почує і зрозуміє” позицію Болгарії. За його словами, Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства місцевих фермерів їй не допоможуть.
- Угорщина заборонила імпорт зерна та олійних культур з України. Рішення мало б бути тимчасовим.
- У Польщі ухвалили рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до 30 червня.
- Словаччина стала вже третьою країною, яка вирішила тимчасово зупинити імпорт зерна та інших окремих продуктів з України.
- Фермери із сусідніх з Україною держав влаштували акцію протесту щодо завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.
- Україна з Польщею мають намір відновити переговори для спроби відновити транзит продовольства та зерна.
- У Румунії владна Соціал-демократична партія (СДП) заявила, що звернеться до уряду для ухвалення надзвичайного указу про тимчасову заборону на імпорт українського зерна.