Уряд Болгарії вирішив ввести візовий режим для росіян зі службовим паспортом. Обмеження набуде чинності 20 жовтня.

Про це повідомило Bulgarian News Agency.

Уряд Болгарії ухвалив рішення сьогодні під час засідання. У такий спосіб вирішили частково зупинити дію положення угоди між урядами Болгарії та РФ про взаємні поїздки громадян.

У тексті документа зазначено, що обмеження стосуються громадян обох країн, які мають дійсні дипломатичні та службові паспорти.

Пресслужба уряду передала, що Болгарія дотримується зупинення дії Угоди між Європейським співтовариством і РФ щодо спрощення видачі віз росіянам. Рішення набуло чинності 12 вересня.

Крім того, країна запровадила візовий режим для російських власників дипломатичних паспортів 25 лютого.