Про це інформує американський телеканал CNN.
“Посол РФ Елеонора Митрофанова була поінформована про рішення Болгарії скоротити чисельність російських делегацій у Республіці Болгарія в межах, що не перевищують чисельність болгарських делегацій у Росії”, – йдеться у повідомленні МЗС Болгарії.
У міністерстві заявили, що його запит ґрунтується на “взаємності” та діяльності, яка є “загрозою національній безпеці” і несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.
22 червня парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Петкова, за рішення проголосували 123 з 239 депутатів. Прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив у цьому РФ та організовану злочинність у країні.
- Нагадаємо, на тлі погіршення відносин з Болгарією, одним з найпалкіших союзників РФ у Європейському Союзі, російська влада спостерігає неочікувану для себе поступову поразку в російсько-українській війні.
- Раніше вісім дипломатичних співробітників Греції в РФ було оголошено персонами нон грата, їм належить залишити російську територію протягом восьми днів.
- Також стало відомо, що РФ застосувала таку ж санкцію й до Італії, повідомивши про висилання 24 італійських дипломатів.
- Своєю чергою, Словаччина вимагає скоротити штаб російських дипломатів на 35 осіб. З огляду на порушення Віденської конвенції посол РФ отримав відповідну ноту.
- Окрім цього Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.