28 червня Болгарія звернулася до РФ з проханням відкликати 70 співробітників свого посольства в Софії до 3 липня, заявивши, що російська сторона повинна зменшити присутність свого посольства у країні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Посол РФ Елеонора Митрофанова була поінформована про рішення Болгарії скоротити чисельність російських делегацій у Республіці Болгарія в межах, що не перевищують чисельність болгарських делегацій у Росії”, – йдеться у повідомленні МЗС Болгарії.

У міністерстві заявили, що його запит ґрунтується на “взаємності” та діяльності, яка є “загрозою національній безпеці” і несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

22 червня парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Петкова, за рішення проголосували 123 з 239 депутатів. Прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив у цьому РФ та організовану злочинність у країні.