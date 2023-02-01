Болгарія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців

Про це повідомило БТА.

Парламентарі вирішили згадувати жертв Голодомору кожну останню суботу листопада. В Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 26 листопада. Фахівці різних країн оцінюють кількість жертв серед українців у межах від 2,6 млн до 5,0 млн осіб.

На рішення Болгарії відреагував президент України Володимир Зеленський у Twitter. Глава держави подякував країні за визнання Голодомору геноцидом українців.

“Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам’ятатиме жест солідарності Болгарії”, – написав він.

Також рішення парламенту Болгарії прокоментував голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Я вдячний усім депутатам болгарського парламенту, які підтримали визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Це гідна данина пам’яті мільйонів його невинних жертв, у тому числі членів болгарської громади. Пам’ятаємо разом”, – написав він у Twitter.