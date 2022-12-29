Прем'єр-міністр службового уряду Республіки Болгарії Гилиб Донєв заявив, що оголошення Російською Федерацією болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозєва в розшук є неприпустимим "наступом на свободу слова".

Про це повідомляє CNN.

“Хочу зазначити, що Болгарія не була проінформована російською стороною встановленими каналами про звинувачення проти пана Грозєва”, — сказав Гилиб Донєв. А також додав, що для Болгарї цей вчинок є неприйнятним, він є “нападом на свободу слова” та спробою залякати громадянина Болгарії.

Варто зазначити, у понеділок Російська Федерація оголосила журналіста-розслідувача видання Bellingcat Христо Грозєва у розшук. На сайті МВС Росії йдеться про те, що він “розшукується за статтею кримінального кодексу” без уточнення конкретної статті.

Відтак, МЗС Болгарії викликало посла Росії в Софії Елеонору Митрофанову для пояснень щодо оголошення РФ у розшук журналіста-розслідувача Грозєва. Гилиб Донєв зауважив, що висловить “офіційний протест” проти ордера на обшук і наполягатиме на отриманні додаткової інформації.

За даними CNN, після зустрічі з болгарськими офіційними особами Елеонора Митрофанова сказала журналістам, що не має інформації, чому Росія оголосила Грозєва у розшук. За її словами, журналіста розшукують лише в Росії, а не в інших країнах.

“Російський посол каже, що не знає, чому я перебуваю в розшуку РФ, але що «ми не будемо бігати за ним по всьому світу, а це просто означає, що ми ще раз говоримо йому, що він тут не в розшуку”, – написав Грозєв у Twitter.

Після коментарів Митрофанової журналістам посольство Росії в столиці Болгарії Софії оприлюднило заяву, в якій мовиться про те, що Москва “прояснила ситуацію Грозєвим, підкресливши, що порушення російського законодавства тягне за собою відповідні правові наслідки, незалежно від виду діяльності обвинуваченого/підозрюваного чи його громадянства”.

У посольстві також заявили, що “не йдеться про залякування журналіста чи будь-яку загрозу його життю”.

Довідка. Христо Грозєв – провідний журналіст-розслідувач і керівник проєкту Bellingcat, що спеціалізується на розвідці з відкритих джерел. Журналісти неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Олексія Навального та “вагнерівців”.