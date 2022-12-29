Про це повідомляє CNN.
“Хочу зазначити, що Болгарія не була проінформована російською стороною встановленими каналами про звинувачення проти пана Грозєва”, — сказав Гилиб Донєв. А також додав, що для Болгарї цей вчинок є неприйнятним, він є “нападом на свободу слова” та спробою залякати громадянина Болгарії.
Варто зазначити, у понеділок Російська Федерація оголосила журналіста-розслідувача видання Bellingcat Христо Грозєва у розшук. На сайті МВС Росії йдеться про те, що він “розшукується за статтею кримінального кодексу” без уточнення конкретної статті.
Відтак, МЗС Болгарії викликало посла Росії в Софії Елеонору Митрофанову для пояснень щодо оголошення РФ у розшук журналіста-розслідувача Грозєва. Гилиб Донєв зауважив, що висловить “офіційний протест” проти ордера на обшук і наполягатиме на отриманні додаткової інформації.
За даними CNN, після зустрічі з болгарськими офіційними особами Елеонора Митрофанова сказала журналістам, що не має інформації, чому Росія оголосила Грозєва у розшук. За її словами, журналіста розшукують лише в Росії, а не в інших країнах.
“Російський посол каже, що не знає, чому я перебуваю в розшуку РФ, але що «ми не будемо бігати за ним по всьому світу, а це просто означає, що ми ще раз говоримо йому, що він тут не в розшуку”, – написав Грозєв у Twitter.
Після коментарів Митрофанової журналістам посольство Росії в столиці Болгарії Софії оприлюднило заяву, в якій мовиться про те, що Москва “прояснила ситуацію Грозєвим, підкресливши, що порушення російського законодавства тягне за собою відповідні правові наслідки, незалежно від виду діяльності обвинуваченого/підозрюваного чи його громадянства”.
У посольстві також заявили, що “не йдеться про залякування журналіста чи будь-яку загрозу його життю”.
Довідка. Христо Грозєв – провідний журналіст-розслідувач і керівник проєкту Bellingcat, що спеціалізується на розвідці з відкритих джерел. Журналісти неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Олексія Навального та “вагнерівців”.
- Виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв заявив, що з початку повномасштабного нападу РФ втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.
- Христо Грозєв розповів, що РФ з 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків та лідерів думок в Україні, натомість “їх кинули на гроші”.
- Провідний журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв виявив “цікавих сусідів у Москві” у подружньої пари, затриманої нещодавно у Швеції за підозрою у шпигунстві. Ними виявились агенти ГРУ.