Парламент Болгарії схвалив список озброєння, яке спорядить в Україну як першу військову допомогу після широкомасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що список озброєння засекречений, але урядовці заявили, що Софія спорядить здебільшого легке озброєння та боєприпаси.

Виконувач обов’язків міністра оборони країни Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія як член НАТО не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які необхідні Києву.

“Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо ні системи С-300, ні літаки МІГ-29 чи Су-25”, – наголосив Дімітар Стоянов.

Зазначимо, що Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу після того, як дружня до Росії Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, заблокувала попередню пропозицію в травні.

У виданні зауважили, що попри те, що Болгарія не відправляла зброю Україні, її виробники зброї відчули значне збільшення експорту. Наприклад, у серпні Мінекономіки схвалила угоди щодо експорту зброї на 540 млн доларів. Більшість із них призначалася для Польщі – одного з ключових вузлів для відправлення зброї в Україну.

Нагадаємо, третього листопада стало відомо, що парламент Болгарії підтримав резолюцію, якою пропонували надати Україні військову та технічну допомогу. Переважна більшість парламентарів виступили за таке рішення.

Документ ініціювали політсили ГЕРБ-СДС і “Демократична Болгарія”. За нього проголосувало 175 парламентарів, зокрема партія колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Стефана Янева Bulgarian Rise.

Проти було 49 голосів. Серед них – проросійські “Відродження” і Болгарська соціалістична партія. Ще три партії утрималися від голосування.