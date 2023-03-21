З 20 березня державна пошта Болгарії тимчасово припинила приймати відправлення до Росії та Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі Болгарської пошти.

Як наголосили у відомстві, на деякий час вони припиняють приймати всі види відправлень, які адресують до Росії чи Білорусі.

Причина – зменшення можливостей транспортування у зв’язку із накопиченням поштових відправлень у транзитному аеропорту.

“”Болгарська пошта” інформує своїх клієнтів, що у зв’язку зі зменшенням пропускної здатності транспорту, що спричиняє накопичення пошти в транзитному аеропорту, тимчасово зупиняється прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі”, – мовиться у повідомленні.

Про відновлення прийому відправлень у відомстві обіцяють повідомити через сайт, однак коли знову можна буде відправляти посилки до Росії та Білорусі – поки невідомо.