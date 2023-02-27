У протистоянні ворожим силам Україна вже давно покладається на російську зброю. Зараз вона намагається отримати боєприпаси радянських часів для цієї зброї за допомогою виробників навіть у віддалених куточках Східної Європи.

Про це сповіщає The New York Times.

Повідомляється, що робота проста, проте небезпечна: наповнити 122-міліметровий артилерійський снаряд радянського зразка вибухівкою, яка перетворить його на смертоносний. Для жителів Костенеця, гірського міста в західній Болгарії, це шанс, незважаючи на ризик, оскільки це означає збільшення робочих місць на заводі боєприпасів “Терем”.

Зазначено, що завод припинив виробництво 122-міліметрових снарядів ще у 1988 році, коли “холодна війна” добігла кінця. Вторгнення ж Росії в Україну перетворило зброю та боєприпаси радянських часів на критично важливе спорядження. Тому, у січні, через 35 років після того, як останні 122-міліметрові снаряди залишили завод “Терем”, підприємство відновило виробництво.

Малі міста Болгарії з проросійськи налаштованим населенням, ймовірно, відмовляться виконувати функцію опорних пунктів для України. Але через рік війни, незважаючи на спорядження сучасною західною зброєю, українська армія все ще покладається переважно на зброю, яка стріляє боєприпасами радянських стандартів. Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО не виробляють ці боєприпаси, а ті кілька країн за межами Росії, які виробляють, переважно знаходяться на орбіті колишнього СРСР.

Наголошено, що саме через це західні країни намагаються знайти альтернативні джерела, витрачаючи мільйони доларів на обхідні шляхи, які дозволяють приховати виробництво та уникнути політичних наслідків і російської помсти. І це приводить їх до деяких віддалених районів Східної Європи, таких як Костенець і маленьке містечко Сопот, де знаходиться ще один державний збройовий завод.

Згідно з оцінками уряду, на основі даних, зібраних у жовтні минулого року, прогнозований експорт зброї Болгарії зріс і перевищив 3 мільярди доларів, що приблизно в п’ять разів перевищує продажі за кордон у 2019 році.

“Це – не єдина країна, яка тихо робить свій внесок у військові зусилля України. Люксембург також постачає в Україну зброю, яка походить із Чехії. Посередники зі Сполучених Штатів у пошуках снарядів обшукують заводи в Боснії та Герцеговині, Сербії та Румунії. А Британія сформувала для озброєння України секретну оперативну групу”, – пишуть масмедіа.

Пояснюється, що останніми місяцями Україна щодня використовує від 2000 до 4000 артилерійських снарядів, але для повернення захоплених територій мусила б стріляти більше. Щоб заповнити спорожнілі арсенали, Сполучені Штати збільшують власне виробництво артилерійських снарядів у шість разів.

Крім того, у червні минулого року Велика Британія уклала угоду з Пакистаном про купівлю 40 тисяч артилерійських снарядів і ракет, виготовлених урядовою компанією Pakistan Ordnance Factories. Згідно з умовами угоди, Британія мала заплатити за покупку пакистанської зброї румунському брокеру.

Зазначено, що зброя мала бути передана Пакистаном Британії без згадки про Україну. Проте, угода зірвалася, тому що пакистанський постачальник не зміг доставити боєприпаси.