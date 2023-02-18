Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що йому та його сім'ї заборонили відвідати церемонію вручення кінопремії BAFTA у Лондоні, тому що він "несе загрозу громадській безпеці".

Про це Христо Грозєв написав у Twitter.

Варто зазначити, що Грозєв брав участь у створенні фільму про отруєння російського політика Олексія Навального, який номінували на кінопремію BAFTA.

“Я був здивований, дізнавшись, що всій моїй сім’ї та мені британська поліція заборонила відвідувати церемонію вручення нагород BAFTA, де номінується документальний фільм “Навальний”. Причиною вказано: ми “несемо загрозу громадській безпеці”, – пояснив Христо Грозєв.

А також додав, що він розуміє необхідність забезпечення безпеки населення, хоча не розуміє, чому його син або дочка-підліток несуть загрозу для суспільства.

Грозєв зазначив, що такі моменти демонструють небезпеку для незалежних журналістів у всьому світі, яка зростає.

“Ця небезпеки походить не лише від смертоносних диктаторів, а й від того, що цивілізований світ, якому вони намагаються служити, приглушує, а не посилює голоси журналістів”, – підкреслив журналіст.

Своєю чергою, лондонська поліція заявила, що не має права забороняти Грозєву відвідувати захід. Правоохоронці наголосили, що можуть давати організаторам поради, але остаточне рішення ухвалює BAFTA.

“Загалом поліція не забороняє і не може нікому забороняти відвідувати приватні заходи. Рішення щодо відвідування заходу – це справа організаторів заходу. Ми усвідомлюємо, що наші поради можуть призвести до того, що організаторам доведеться зробити важкий вибір щодо того, як найкраще зменшити будь-які ризики для безпеки їхнього заходу, і ми вдячні BAFTA за постійну участь”, – йдеться у заяві поліції.

Організатори кінопремії заявили, що безпека гостей та співробітниців є головним пріоритетом для них. Однак не всіх, хто пов’язаний із фільмом Навального, виключили з церемонії. Організатори премії сказали новинному агентству PA, що там буде кілька продюсерів.

Церемонія вручення премії BAFTA відбудеться 19 лютого. Стрічка про Навального претендує на перемогу у номінації “Найкращий документальний фільм”.