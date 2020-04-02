Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
За словами Зеленського, розподіл спеціалізованих захисних засобів, які доставляє центральна влада, має проходити справедливо.
“До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення про те, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Розподіл спецзасобів між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, щоб переконатися, що наші лікарі і пацієнти дійсно захищені”, – сказав він.
Також, за словами Президента, слід продовжувати постійно розповідати громадянам про основні групи ризику під час пандемії коронавірусу COVID-19.
“Маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби”, – підкреслив він.
- Раніше повідомлялося, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук України виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус COVID-19.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що найближчим часом Інститут молекулярної біології НАН України виготовить 200 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу.