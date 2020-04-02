Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

За словами Зеленського, розподіл спеціалізованих захисних засобів, які доставляє центральна влада, має проходити справедливо.

“До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення про те, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Розподіл спецзасобів між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, щоб переконатися, що наші лікарі і пацієнти дійсно захищені”, – сказав він.

Також, за словами Президента, слід продовжувати постійно розповідати громадянам про основні групи ризику під час пандемії коронавірусу COVID-19.

“Маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби”, – підкреслив він.