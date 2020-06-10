Станом на сьогодні в лікарнях Києва з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнти. Це найбільша кількість з початку спалаху в столиці.

Про це розповів сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

“Сьогодні в лікарнях столиці з діагнозом коронавірус знаходяться 223 пацієнти. Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих за увесь період пандемії. Із них 9 дітей. 56 людей – у важкому стані. П’ятеро – на апаратах штучної вентиляції легень. Також у лікарнях – 84 хворих із підозрою на коронавірус. Зокрема, 8 дітей”, – зазначив Кличко.

За його словами, в Києві спостерігається також велика кількість хворих із пневмоніями.

“408 пацієнтів лікуються наразі в стаціонарах столичних медзакладів. Тільки за минулу добу госпіталізували 63 людини із захворюванням на пневмонію”, – заявив мер.

Кличко також поінформував, що кількість жителів столиці, у яких підтвердили зараження COVID-19, за добу збільшилася на 57 осіб. Серед них четверо медиків.

“Один випадок за минулу добу – летальний. Усього за період пандемії від коронавірусу в Києві померли 80 людей. На сьогодні в столиці вже 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів він.

Серед нових хворих:

• 30 жінок віком від 26 до 78 років;

• 23 чоловіків від 18 до 72 років;

• дівчинка 15 років, а також троє хлопчиків – одному менше ніж місяць, двом іншим 15 і 17 років.

Одужали за добу 60 осіб. Всього коронавірус подолали 985 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Подільському районі столиці – 18; Деснянському – 10, в Дніпровському – 9 випадків.

(На відео – з 2:00 та 4:40)