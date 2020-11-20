Тренер спортзалу з Вірджинії, хворий на коронавірус, міг потенційно заразити 50 спортсменів, але жоден з них не заразився вірусом завдяки додатковим заходам безпеки і вентиляції.

Про це повідомляє CNN.

44-річна Велвет Мінник є власником і головним тренером 460 Fitness в Блексбурзі, Вірджинія. Як і багато власників тренажерних залів по всій країні, вона була змушена закрити тренажерний зал в березні через коронавірус. Вони орендували обладнання та проводили заняття по Zoom, але незабаром учасники перегоріли бажанням займатися дистанційно.

Коли в червні штат увійшов у другу фазу відкриття, Мінник дозволили повернути спортсменів в свій спортзал. Однак вона знала одного члена клубу, який міг допомогти їй повернути людей, зберігаючи їх у безпеці. Це – 46-річна Лінсі Марр – професор цивільної і екологічної інженерії в Технологічному інституті штату Вірджинія, яка приєдналася до 460 Fitness близько двох років тому. Вона має досвід передачі вірусів по повітрю, якості повітря і нанотехнологій.

Коли в березні тренажерні зали закрилися, в співтоваристві CrossFit було багато розмов про користь тренувань для психічного здоров’я, і ​​деякі власники лобіювали, щоб їх зали залишалися відкритими. Хоча це не спрацювало, вони все ж були включені в початкові етапи відкриття. І це поклало початок плану відкриття цього спортзалу і процедурам безпеки.

Мінник проконсультувалася з Марр щодо питань вентиляції, а також щодо суворих правил гігієни і дистанціювання, щоб забезпечити максимальну безпеку спортсменів під час тренувань.

“Я знала, що вірус передається в основному по повітрю, тому я подумала, що дійсно важливо мати хорошу вентиляцію, щоб ніхто не міг дихати вірусом”, – сказала Марр CNN.

Мінник встановила станції для спортсменів біля дверей відсіку, що дало кожному мати 10 футів простору. Станції позначені на підлозі помаранчевою стрічкою, всередині знаходиться все необхідне обладнання. Вам не потрібно ходити по тренажерному залі, щоб займатися партнерськими тренуваннями, використовуючи загальне обладнання.

“Десять футів простору завжди було моєю мантрою”, – сказала Марр, що є більше рекомендованих шести футів, тому що люди в спортзалі будуть тренуватися і важко дихати.

Оскільки Мінник побудувала об’єкт, у неї були інженерні та кліматичні документи, якими вона могла поділитися з Марр.

“Я розрахувала, наскільки великим був простір, яка була типова швидкість вітру в цьому районі і якби двері були відкриті, якою була б вентиляція?” – сказала Марр.

Вона виявила, що в цьому приміщенні було набагато більше свіжого повітря, ніж вимагає професійна організація, Американське товариство інженерів з опалення, охолодження та кондиціювання повітря, яка дає рекомендації щодо вентиляції. Подивившись на інші дослідження, Марр поговорила з експертами про те, яка швидкість вентиляції необхідна, щоб дійсно знизити ризик передачі інфекції в приміщенні.

“Ми не бачимо спалахів вище певного порогу”, – сказала Марр.

Марр сказала, що тепер вони дійсно можуть закривати двері трохи більше, ніж вони спочатку думали, і як і раніше будуть відповідати цьому стандарту вентиляції, використовуючи монітор вуглекислого газу для відстеження рівнів в приміщенні.

“Двоокис вуглецю – це повітря, що видихається, і це хороший індикатор того, скільки вірусів може накопичуватися в повітрі”, – пояснила Марр.

Залежно від погоди і рівня комфорту спортсменів в тренажерному залі вони можуть більше або менше відкривати двері. А у спортсменів завжди є можливість винести своє спорядження на вулицю.

У вересні, коли Мінник дізналася, що один з її тренерів погано себе почуває, спочатку вона не хвилювалася. Хоча він думав, що це просто алергія, він незабаром втратив нюх і смак, розповіла Мінник, тому він пройшов тест на коронавірус. Вона попросила його піти на самоізоляцію, поки він не отримає результати.

Коли результат виявився позитивним, вони спочатку визначили, що він заразився вірусом поза спортзалом, в іншому середовищі, де він перебував у приміщенні. Потім вона перевірила, кого він тренував до того, як захворів. Мінник особисто зв’язалася з усіма 50 спортсменами і перевірила їх протягом двотижневого періоду. Кілька людей вирішили пройти тестування, але в жодного з них не розвинулися симптоми.

Відзначається, що навіть після потенційного впливу і при падінні температури з наближенням зими тренажерний зал продовжує ретельно виконувати свої процедури, а спортсмени продовжують адаптуватися.

Немає ніяких спітнілих обіймів після тренування і ніяких “п’ятірок”. Часто в спортзалі обговорюють, чи залишаються двері відкритими або закритими. Якщо вони хочуть, щоб вони були закриті, щоб залишатися в теплі, кожен член повинен носити маску.

“Члени готові пройти зайву милю, щоб замерзнути, промокнути, витерпіти, просто щоб бути в безпеці. Вони зроблять все можливе, щоб отримати користь від вправ”, – сказала Мінник.