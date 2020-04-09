Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого підтвердили зараження COVID-19, й дотепер перебуває в реанімації.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. 6 квітня він був переведений до реанімації після того, як його стан погіршився.

Зараз стан прем’єр-міністра продовжує поліпшуватися, але він все ще перебуває у відділенні реанімації.

“Він все ще перебуває в реанімації, але продовжує робити позитивні кроки вперед, і у нього гарний настрій”,— заявив у четвер міністр закордонних справ Домінік Рааб, який виконує обов’язки Джонсона.