Народний депутат Сергій Шахов, у якого виявили коронавірус, звернувся до президента Володимира Зеленського та заявив, що замість нього у Верховній Раді ніхто не голосував.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав: “Вчора в системі Рада була зареєстрована картка Шахова. На щастя, його самого в залі не було. Його колеги кнопкодавили”.

На це Шахов виправдав свою відсутність поганим самопочуттям.

“Шановний пане президенте! У відповідь на Ваше відеозвернення повідомляю Вам, що 17 березня я не був присутній і не був зареєстрований на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим більше, мої колеги замість мене не голосували. Щоб перевірити цю інформацію, досить уважно подивитися сайт ВР! ” – написав нардеп.

Він також опублікував скріншот сайту.

Нардеп також звинуватив команду Зеленського у брехні.

“Дуже шкода, що Ваша команда досі не розібралася і дезінформує Вас в таких елементарних питаннях. Сьогодні, в ці складні часи, багато українців не можуть повернутися додому, в лікарнях не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів, вартість медичних масок зросла в 10 разів, а ваш Офіс займається пошуком “сенсацій” серед депутатів. Але часи шоу закінчилися! ПрацюйТЕ! ” – підкреслив Шахов.