У Міністерстві охорони здоров'я України допускають, що хворих на коронавірус у майбутньому можуть розміщувати у виставкових центрах і палацах спорту.

Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко

Він нагадав, що з кожним обласним структурним підрозділом охорони здоров’я узгоджено перелік лікарень для прийому хворих на коронавірус (перша хвиля лікарень). Це 240 медустанов.

“У цих 240 лікарнях ми маємо 67 тисяч ліжко-місць. З них 11 тисяч – для інфекційних хворих. Доступна кількість для ізоляції хворих на коронавірус – 4188. Кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в цих лікарнях – 1726. Кількість апаратів для штучної вентиляції легенів – 1882. Кількість лікарів – інфекціоністів, педіатрів, терапевтів – 3700. Кількість анестезіологів – 2161. Це той склад лікарень і профільних фахівців першої хвилі, які першими будуть надавати допомогу”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що також розроблено проєкт тимчасових рекомендацій “для розгортання госпіталів поза установами охорони здоров’я”. Цей проєкт був направлений в Інститут громадського здоров’я, а також Інститут епідеміології Академії медичних наук для обробки.

“Після цього будемо розглядати можливість розміщення додаткових ліжко-місць у виставкових центрах, палацах спорту в разі такої необхідності. Але всього цього ми можемо уникнути, якщо будемо дотримуватися умов карантину”, – наголосив Ляшко.

Він нагадав, що всі особи, які контактували з хворими, і ті, хто повернувся з-за кордону, повинні витримати 14-денну самоізоляцію. Ляшко додав, що це один із ефективних шляхів попередження поширення коронавірусу.

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(На відео – з 3:20)